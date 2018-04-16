СМИ: Власти Франции инициировали процедуру лишения Асада ордена Почётного легиона

Власти Франции инициировали процедуру лишения президента Сирии Башара Асада высшей французской награды — ордена Почётного легиона.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Действующий сирийский лидер был награждён орденом в 2001 году.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о наличии у Франции доказательств использования химоружия в Сирии.