СМИ: Власти Франции инициировали процедуру лишения Асада ордена Почётного легиона
Власти Франции инициировали процедуру лишения президента Сирии Башара Асада высшей французской награды — ордена Почётного легиона.
- globallookpress.com
Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Действующий сирийский лидер был награждён орденом в 2001 году.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о наличии у Франции доказательств использования химоружия в Сирии.
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