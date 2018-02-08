В МИД заявили о полётах боевой авиации США у российских границ с выключенными транспондерами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что боевая авиация США осуществляет полёты вдоль российских границ с выключенными транспондерами.

Об этом она сказала в ходе еженедельного брифинга.

«Боевая авиация США также предпочитает летать около границ России с выключенными транспондерами, несмотря на нашу инициативу решать и этот вопрос на взаимоприемлемой основе», — заявила Захарова.

RT ведёт прямую трансляцию брифинга.