В МИД заявили о полётах боевой авиации США у российских границ с выключенными транспондерами

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что боевая авиация США осуществляет полёты вдоль российских границ с выключенными транспондерами.

Об этом она сказала в ходе еженедельного брифинга.

«Боевая авиация США также предпочитает летать около границ России с выключенными транспондерами, несмотря на нашу инициативу решать и этот вопрос на взаимоприемлемой основе», — заявила Захарова.

RT ведёт прямую трансляцию брифинга.

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