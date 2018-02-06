Неизвестный открыл стрельбу в Марселе

Короткая ссылка
Неизвестный открыл стрельбу на улице в южном французском городе Марсель, передаёт France Bleu.

Сообщается, что инцидент произошёл в 15-м округе города. В ходе спецоперации стрелявшего удалось задержать.

По предварительным данным, никто не пострадал. Полиция считает, что причиной такого поведения мужчины вряд ли стали террористические мотивы, скорее всего, речь идёт о семейной разборке.

В декабре сообщалось, что один человек погиб, двое получили ранения в результате стрельбы в аэропорту Бастия-Поретта на Корсике.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru