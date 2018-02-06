Неизвестный открыл стрельбу в Марселе

Неизвестный открыл стрельбу на улице в южном французском городе Марсель, передаёт France Bleu.

Сообщается, что инцидент произошёл в 15-м округе города. В ходе спецоперации стрелявшего удалось задержать.

По предварительным данным, никто не пострадал. Полиция считает, что причиной такого поведения мужчины вряд ли стали террористические мотивы, скорее всего, речь идёт о семейной разборке.

В декабре сообщалось, что один человек погиб, двое получили ранения в результате стрельбы в аэропорту Бастия-Поретта на Корсике.