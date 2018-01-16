В Лейпциге задержан подозреваемый в подготовке теракта

Сотрудники правоохранительных органов в ходе операции в Лейпциге задержали 23-летнего гражданина Сирии, который подозревается в планировании теракта.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, органы правопорядка провели обыски в четырёх квартирах.

«Расследование ведётся по подозрению в подготовке акта насилия, представляющего серьёзную угрозу для государства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время изучаются изъятые в квартире задержанного документы и личные вещи.

Ранее в МВД ФРГ сообщили, что число лиц, которых впервые зарегистрировали в качестве беженцев в Германии в 2017 году, составило около 186 тыс.