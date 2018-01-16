Глава МВД Германии назвал число прибывших за 2017 год в страну беженцев

Число людей, которых впервые зарегистрировали в качестве беженцев в Германии в 2017 году, составило около 186 тыс. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на главу МВД Германии Томаса де Мезьера.

Отмечается, что число беженцев, зарегистрированных в 2017 году, значительно уменьшилось по сравнению с 2016-м. По словам министра, в 2016 году их было 280 тыс.

При этом большая часть заявок на предоставление убежища в ФРГ поступила от граждан Сирии и Ирака.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что проблема миграции «разрывает» Евросоюз.