СМИ: В Германии женщин в Новый год защитят от мигрантов с помощью огороженных зон
Как сообщает BBC, местные власти решились на такой шаг из-за поступивших ранее в полицию сообщений в ряде немецких населённых пунктов о том, что в новогоднюю ночь множество мигрантов сексуально домогались женщин на улицах.
Отмечается, что безопасные зоны будут организованы, в частности, на мероприятии, которое будет проходить возле Бранденбургских ворот.
В апреле 2017 года стало известно, что количество мигрантов, подозреваемых в совершении преступлений в Германии в 2016 году, увеличилось более чем в полтора раза по сравнению с предыдущим годом.
В марте 2017 года был представлен заключительный отчёт по расследованию массовых нападений на женщин в Кёльне в новогоднюю ночь 2016 года.