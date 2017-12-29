СМИ: В Германии женщин в Новый год защитят от мигрантов с помощью огороженных зон

В Берлине решили создать «безопасные зоны» для женщин на Новый год, чтобы защитить их от сексуальных домогательств со стороны мигрантов.

Как сообщает BBC, местные власти решились на такой шаг из-за поступивших ранее в полицию сообщений в ряде немецких населённых пунктов о том, что в новогоднюю ночь множество мигрантов сексуально домогались женщин на улицах.

Отмечается, что безопасные зоны будут организованы, в частности, на мероприятии, которое будет проходить возле Бранденбургских ворот.

В апреле 2017 года стало известно, что количество мигрантов, подозреваемых в совершении преступлений в Германии в 2016 году, увеличилось более чем в полтора раза по сравнению с предыдущим годом.

В марте 2017 года был представлен заключительный отчёт по расследованию массовых нападений на женщин в Кёльне в новогоднюю ночь 2016 года.