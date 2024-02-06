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МЧС России создаст в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей

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Глава МЧС России Александр Куренков заявил о намерении создать в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей.
МЧС России создаст в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей
  • РИА Новости

«В настоящее время определяется место расположения будущего центра. Наша страна поставит в Сирию технику, оборудование и снаряжение отечественного производства», — цитирует его ТАСС.

По его словам, технику и снаряжение планируется использовать как в учебном процессе, так и в практической деятельности по обеспечению безопасности.

По мнению Куренкова, данный шаг российской стороны позволит сирийцам повысить уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

Ранее МИД России назвал незаконным военное присутствие США в Сирии.

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