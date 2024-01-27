МИД России назвал военное присутствие США в Сирии незаконным

МИД России назвал незаконным военное присутствие США в Сирии.

Об этом сказано в ответах ведомства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Росси Сергея Лаврова.

«Основным дестабилизирующим фактором для Сирии является незаконное военное присутствие США», — говорится в документе.

Уточняется, что Вашингтон долгое время препятствуют восстановлению контроля центральных властей в Заевфратье и подпитывают там «сепаратистские настроения».

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что вывод войск США из Ирака приведёт к уходу американцев из Сирии из-за проблем с логистикой.

Он также сообщал, что Соединённые Штаты поставили задачу перед сирийской вооружённой оппозицией нанести максимальный ущерб военному контингенту России в Сирии.