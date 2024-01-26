Лаврентьев: США хотят нанести России максимальный ущерб руками оппозиции Сирии
- AFP
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Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Американцы ставят задачи своим подопечным из числа сирийской вооружённой оппозиции по нанесению максимального ущерба российскому воинскому контингенту в Сирии», — сказал собеседник агентства.
По словам Лаврентьева, такие задачи ставят не только оппозиции на юге Сирии, но и тем, кто в настоящее время находится в идлибской зоне деэскалации.
Он добавил, что поддержка оппозиционных сил Сирии со стороны Вашингтона заключается в том, что США поставляют им современное оружие и беспилотники.
Ранее Лаврентьев заявил, что намерения США вывести свой военный контингент из Сирии пока не наблюдаются.