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Лаврентьев: США хотят нанести России максимальный ущерб руками оппозиции Сирии

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Спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Соединённые Штаты поставили задачу перед сирийской вооружённой оппозицией нанести максимальный ущерб военному контингенту России в Сирии.
Лаврентьев: США хотят нанести России максимальный ущерб руками оппозиции Сирии
  • AFP
  • © Delil SOULEIMAN

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Американцы ставят задачи своим подопечным из числа сирийской вооружённой оппозиции по нанесению максимального ущерба российскому воинскому контингенту в Сирии», — сказал собеседник агентства.

По словам Лаврентьева, такие задачи ставят не только оппозиции на юге Сирии, но и тем, кто в настоящее время находится в идлибской зоне деэскалации.

Он добавил, что поддержка оппозиционных сил Сирии со стороны Вашингтона заключается в том, что США поставляют им современное оружие и беспилотники.

Ранее Лаврентьев заявил, что намерения США вывести свой военный контингент из Сирии пока не наблюдаются.

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