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Киев пригласил Си Цзиньпина участвовать в саммите мира в Швейцарии

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Украинские власти пригласили председателя Китая Си Цзиньпина принять участие в «саммите мира» в Швейцарии, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.
Киев пригласил Си Цзиньпина участвовать в саммите мира в Швейцарии
  • AP
  • © Jeff Chiu

В интервью агентству Reuters он подчеркнул, что участие китайской делегации в мероприятии «очень важно» для Киева.

«Мы работаем с китайской стороной. Мы привлекаем наших партнёров в мире, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важно участие в таком саммите», — добавил Жовква.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Швейцария не ищет контактов с Российской Федерацией для участия российских представителей в мирном саммите по Украине.

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