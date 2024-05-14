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Конгресс предложил запретить снимать с вооружения термоядерные боеголовки W76-2

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Палата представителей конгресса Соединённых Штатов предложила в 2025 финансовом году, который начнётся 1 октября 2024 года, запретить снимать с вооружения устаревшие термоядерные боеголовки W76-2.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект оборонного бюджета, определяющего цели будущих расходов.

Как сказано в документе, этот раздел запретит Национальному агентству по ядерной безопасности (NNSA) проводить реконверсию или снимать с вооружения боеголовки W76-2.

Также отмечается, что в запрете предусмотрено исключение в случае, если руководство NNSA подтвердит в конгрессе, что Россия и КНР не обладают такими же возможностями, а также что у Минобороны нет военной потребности в боеголовке W76–2.

8 мая издание Breaking Defense писало, что новейший истребитель F-35 производства Соединённых Штатов официально сертифицировали для несения ядерного оружия.

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