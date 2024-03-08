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Breaking Defense: F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия

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Новейший истребитель F-35 производства Соединённых Штатов официально сертифицировали для несения ядерного оружия.
Breaking Defense: F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия
  • Gettyimages.ru
  • © Harald Tittel/picture alliance

Об этом говорится в сообщении издания Breaking Defense.

По данным издания, официальный представитель программы производства F-35 заявил, что сертификацию провели ещё в октябре 2023 года под свободнопадающую термоядерную бомбу B61-12.

«F-35A — это первый в истории самолёт пятого поколения, способный нести ядерное оружие, и первая новая платформа среди истребителей и бомбардировщиков, которая получила этот статус с начала 1990-х годов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сертификация была проведена лишь для самолётов модификации F-35A.

Ранее сообщалось, что администрация американского лидера Джо Байдена планирует запросить у конгресса США увеличение расходов на оборону в 2025 финансовом году на 1%, до $849,8 млрд.

При этом в США планируется сократить расходы на истребители F-35 и атомные подлодки класса «Вирджиния». 

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