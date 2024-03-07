Bloomberg: Байден намерен увеличить бюджет Пентагона, но снизить расходы на F-35

Администрация американского лидера Джо Байдена планирует запросить у конгресса США увеличение расходов на оборону в 2025 финансовом году на 1%, до $849,8 млрд.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом в США планируется сократить расходы на истребители F-35 и атомные подлодки класса «Вирджиния».

Отмечается, что администрация США планировала большее увеличение оборонного бюджета, но этому препятствует сделка с конгрессом по повышению потолка американского госдолга.

Ранее сообщалось, что законопроект о частичном финансировании правительства США на $460 млрд принят большинством голосов в палате представителей.