Bloomberg: Байден намерен увеличить бюджет Пентагона, но снизить расходы на F-35
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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
При этом в США планируется сократить расходы на истребители F-35 и атомные подлодки класса «Вирджиния».
Отмечается, что администрация США планировала большее увеличение оборонного бюджета, но этому препятствует сделка с конгрессом по повышению потолка американского госдолга.
Ранее сообщалось, что законопроект о частичном финансировании правительства США на $460 млрд принят большинством голосов в палате представителей.