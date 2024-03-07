RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: Байден намерен увеличить бюджет Пентагона, но снизить расходы на F-35

Короткая ссылка
Администрация американского лидера Джо Байдена планирует запросить у конгресса США увеличение расходов на оборону в 2025 финансовом году на 1%, до $849,8 млрд.
Bloomberg: Байден намерен увеличить бюджет Пентагона, но снизить расходы на F-35
  • Gettyimages.ru
  • © bfk92

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 

При этом в США планируется сократить расходы на истребители F-35 и атомные подлодки класса «Вирджиния». 

Отмечается, что администрация США планировала большее увеличение оборонного бюджета, но этому препятствует сделка с конгрессом по повышению потолка американского госдолга. 

Ранее сообщалось, что законопроект о частичном финансировании правительства США на $460 млрд принят большинством голосов в палате представителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить