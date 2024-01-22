Замглавы МИД: Швейцария не ищет контактов с Россией для саммита по Украине

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Швейцария не ищет контактов с Российской Федерацией для участия Москвы в мирном саммите по Украине в 2024 году.

«Никаких поисков контактов не происходит. Это реальность», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Грушко отметил, что встречи, которые проходят по «формуле мира» Владимира Зеленского, не имеют никакого смысла.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что страна планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году.

По её словам, Зеленский попросил её организовать мирную конференцию высокого уровня.