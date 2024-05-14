ТАСС: задержали начальника Главного управления кадров МО Кузнецова
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении», — сказано в материале.
Уточняется, что расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК России.
Следователь обратился в суд для избрания Кузнецову меры пресечения в виде заключения под стражу.
8 мая имущество близких замглавы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого в особо крупной взятке, арестовали, заявил его адвокат Мурад Мусаев.