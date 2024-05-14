ТАСС: задержали начальника Главного управления кадров МО Кузнецова

Задержали начальника Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении», — сказано в материале.

Уточняется, что расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК России.

Следователь обратился в суд для избрания Кузнецову меры пресечения в виде заключения под стражу.

8 мая имущество близких замглавы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого в особо крупной взятке, арестовали, заявил его адвокат Мурад Мусаев.