Женщину на Тайване задержали после того, как дочь порвала бюллетень на выборах

Полиция тайваньского города Гаосюн задержала женщину после того, как её дочь случайно порвала бюллетень для голосования на выборах.

Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Женщина рассказала, что взяла пятилетнюю дочь с собой на избирательный участок, где ребёнок потянул бюллетень из рук матери, повредив его.

Сотрудники полиции доставили женщину с ребёнком в участок для выяснения обстоятельств.

Ранее на Тайване открылись избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов законодательного юаня (парламента).