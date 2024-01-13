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Женщину на Тайване задержали после того, как дочь порвала бюллетень на выборах

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Полиция тайваньского города Гаосюн задержала женщину после того, как её дочь случайно порвала бюллетень для голосования на выборах.
Женщину на Тайване задержали после того, как дочь порвала бюллетень на выборах
  • Gettyimages.ru
  • © Annabelle Chih

Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Женщина рассказала, что взяла пятилетнюю дочь с собой на избирательный участок, где ребёнок потянул бюллетень из рук матери, повредив его.

Сотрудники полиции доставили женщину с ребёнком в участок для выяснения обстоятельств.

Ранее на Тайване открылись избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов законодательного юаня (парламента).

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