Женщину на Тайване задержали после того, как дочь порвала бюллетень на выборах
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Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
Женщина рассказала, что взяла пятилетнюю дочь с собой на избирательный участок, где ребёнок потянул бюллетень из рук матери, повредив его.
Сотрудники полиции доставили женщину с ребёнком в участок для выяснения обстоятельств.
Ранее на Тайване открылись избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов законодательного юаня (парламента).