Полиция в Будапеште запретила проведение акции в поддержку Палестины
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«Главное управление полиции Будапешта запретило проведение митинга, назначенного в столице на 13 октября 2023 года», — приводит заявление РИА Новости.
Как отметили в управлении, решение связано с тем, что проведение акции может угрожать общественной безопасности и порядку.
Полиция предупредила, что участие в митинге повлечёт за собой санкции.
12 октября в Париже состоялась акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет на проведение такого мероприятия.