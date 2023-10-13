Полиция в Будапеште запретила проведение акции в поддержку Палестины

Главное полицейское управление Будапешта не одобрило заявку на проведение в центре города акции в поддержку Палестины.

«Главное управление полиции Будапешта запретило проведение митинга, назначенного в столице на 13 октября 2023 года», — приводит заявление РИА Новости.

Как отметили в управлении, решение связано с тем, что проведение акции может угрожать общественной безопасности и порядку.

Полиция предупредила, что участие в митинге повлечёт за собой санкции.

12 октября в Париже состоялась акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет на проведение такого мероприятия.