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В Париже состоялась акция в поддержку Палестины, несмотря на запрет префектуры

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В Париже состоялась акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет на проведение такого мероприятия.
В Париже состоялась акция в поддержку Палестины, несмотря на запрет префектуры
  • Gettyimages.ru
  • © Francesco Prandoni

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на площадь Республики пришли несколько сотен человек. Многие участники акции были с палестинскими флагами.

Позже сотрудники правоохранительных органов начали разгонять протестующих.

Силовики забросали толпу шашками со слезоточивым газом, а также использовали водомёт.

По данным ООН, более 338 тыс. жителей сектора Газа покинули свои дома с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта. 

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