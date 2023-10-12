В Париже состоялась акция в поддержку Палестины, несмотря на запрет префектуры
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- © Francesco Prandoni
Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, на площадь Республики пришли несколько сотен человек. Многие участники акции были с палестинскими флагами.
Позже сотрудники правоохранительных органов начали разгонять протестующих.
Силовики забросали толпу шашками со слезоточивым газом, а также использовали водомёт.
По данным ООН, более 338 тыс. жителей сектора Газа покинули свои дома с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта.