В Париже состоялась акция в поддержку Палестины, несмотря на запрет префектуры

В Париже состоялась акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет на проведение такого мероприятия.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на площадь Республики пришли несколько сотен человек. Многие участники акции были с палестинскими флагами.

Позже сотрудники правоохранительных органов начали разгонять протестующих.

Силовики забросали толпу шашками со слезоточивым газом, а также использовали водомёт.

По данным ООН, более 338 тыс. жителей сектора Газа покинули свои дома с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта.