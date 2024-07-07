Новый глава МО Британии заявил о планах поставки Киеву новой партии вооружений

Новый глава Минобороны Великобритании Джон Хили сообщил о планах поставки Киеву нового пакета помощи.

Об этом сказано в релизе на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что Лондон предоставит Киеву новый пакет помощи. Он включает четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра, 90 ракет Brimstone, 50 малых катеров, 40 машин для разминирования, десять артиллерийских орудий AS-90 и 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций.

5 июля новым главой Минобороны Соединённого Королевства назначили Джона Хили.