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Новый глава МО Британии заявил о планах поставки Киеву новой партии вооружений

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Новый глава Минобороны Великобритании Джон Хили сообщил о планах поставки Киеву нового пакета помощи.
Новый глава МО Британии заявил о планах поставки Киеву новой партии вооружений
  • AP

Об этом сказано в релизе на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что Лондон предоставит Киеву новый пакет помощи. Он включает четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра, 90 ракет Brimstone, 50 малых катеров, 40 машин для разминирования, десять артиллерийских орудий AS-90 и 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций.

5 июля новым главой Минобороны Соединённого Королевства назначили Джона Хили.

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