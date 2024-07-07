Пожар, возникший около Алушты после возгорания газораспределителя, ликвидирован
Пожарные ликвидировали лесной пожар, который произошёл в результате возгорания газораспределителя около Алушты.
- РИА Новости
Об этом информирует ГУ МЧС по Республике Крым.
«В 20:57 полная ликвидация лесного пожара в МО Алушта», — сказано в сообщении.
Вечером 6 июля возгорание газораспределителя случилось под Алуштой, в районе села Виноградного.
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