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Пожар, возникший около Алушты после возгорания газораспределителя, ликвидирован

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Пожарные ликвидировали лесной пожар, который произошёл в результате возгорания газораспределителя около Алушты.
Пожар, возникший около Алушты после возгорания газораспределителя, ликвидирован
  • РИА Новости

Об этом информирует ГУ МЧС по Республике Крым.

«В 20:57 полная ликвидация лесного пожара в МО Алушта», — сказано в сообщении.

Вечером 6 июля возгорание газораспределителя случилось под Алуштой, в районе села Виноградного.

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