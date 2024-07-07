Пожар, возникший около Алушты после возгорания газораспределителя, ликвидирован

Пожарные ликвидировали лесной пожар, который произошёл в результате возгорания газораспределителя около Алушты.

РИА Новости

Об этом информирует ГУ МЧС по Республике Крым. «В 20:57 полная ликвидация лесного пожара в МО Алушта», — сказано в сообщении. Вечером 6 июля возгорание газораспределителя случилось под Алуштой, в районе села Виноградного.