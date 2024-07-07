Власти: после ЧС в Воронежской области пострадали частный дом и две хозпостройки
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что сапёры приступили к обследованию территории населённых пунктов.
Наиболее существенно из-за происшествия пострадали один частный дом и две хозпостройки, у ряда зданий повреждены фасады и остекления, заявил он.
Гусев добавил, что всего за день эвакуировали более 80 человек, в ПВР разместили более 20 из них, остальные захотели остаться у родственников.
Ранее он сообщил, что силы ПВО России уничтожили несколько БПЛА в небе над регионом, однако при падении их остатков загорелся склад.