Власти: после ЧС в Воронежской области пострадали частный дом и две хозпостройки

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что ситуация после ЧС в Подгоренском районе нормализуется, детонация возникает реже.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что сапёры приступили к обследованию территории населённых пунктов.

Наиболее существенно из-за происшествия пострадали один частный дом и две хозпостройки, у ряда зданий повреждены фасады и остекления, заявил он.

Гусев добавил, что всего за день эвакуировали более 80 человек, в ПВР разместили более 20 из них, остальные захотели остаться у родственников.

Ранее он сообщил, что силы ПВО России уничтожили несколько БПЛА в небе над регионом, однако при падении их остатков загорелся склад.