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Власти: после ЧС в Воронежской области пострадали частный дом и две хозпостройки

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что ситуация после ЧС в Подгоренском районе нормализуется, детонация возникает реже.
Власти: после ЧС в Воронежской области пострадали частный дом и две хозпостройки
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что сапёры приступили к обследованию территории населённых пунктов. 

Наиболее существенно из-за происшествия пострадали один частный дом и две хозпостройки, у ряда зданий повреждены фасады и остекления, заявил он.

Гусев добавил, что всего за день эвакуировали более 80 человек, в ПВР разместили более 20 из них, остальные захотели остаться у родственников.

Ранее он сообщил, что силы ПВО России уничтожили несколько БПЛА в небе над регионом, однако при падении их остатков загорелся склад.

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