Тысячи активистов в Тель-Авиве требуют досрочных выборов, призывают к забастовке
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что акция протеста была согласована с полицией. Демонстранты скандируют антиправительственные лозунги.
Как рассказала жительница города Яэль, у активистов две цели: добиться освобождения заложников и оказать давление на правительство Израиля.
Она добавила, что они призывают к всеобщей забастовке, чтобы прийти к ситуации, когда власти заявят о проведении досрочных выборов.
23 июня полиция Израиля задержала трёх человек на антиправительственном митинге в Тель-Авиве.