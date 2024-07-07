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Тысячи активистов в Тель-Авиве требуют досрочных выборов, призывают к забастовке

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Тысячи активистов собрались у здания Всеобщей федерации трудящихся в центре Тель-Авива с требованием немедленного освобождения заложников из сектора Газа и проведения досрочных выборов.
Тысячи активистов в Тель-Авиве требуют досрочных выборов, призывают к забастовке
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что акция протеста была согласована с полицией. Демонстранты скандируют антиправительственные лозунги.

Как рассказала жительница города Яэль, у активистов две цели: добиться освобождения заложников и оказать давление на правительство Израиля.

Она добавила, что они призывают к всеобщей забастовке, чтобы прийти к ситуации, когда власти заявят о проведении досрочных выборов.

23 июня полиция Израиля задержала трёх человек на антиправительственном митинге в Тель-Авиве.

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