Орбан находится на пути в Китай, куда он, как ожидается, прибудет 8 июля

Венгерский премьер Виктор Орбан находится на пути в КНР.

Об этом информирует портал 444.hu со ссылкой на источники.

«После Киева, Москвы и Азербайджана, по нашей информации, Виктор Орбан едет в Китай», — сказано в материале.

Уточняется, что премьер прибудет в Китай на рассвете 8 июля.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни и внимательно следить» за будущими шагами премьер-министра страны Виктора Орбана в рамках его «миротворческой миссии».