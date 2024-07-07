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Орбан находится на пути в Китай, куда он, как ожидается, прибудет 8 июля

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Венгерский премьер Виктор Орбан находится на пути в КНР.
Орбан находится на пути в Китай, куда он, как ожидается, прибудет 8 июля
  • AP

Об этом информирует портал 444.hu со ссылкой на источники.

«После Киева, Москвы и Азербайджана, по нашей информации, Виктор Орбан едет в Китай», — сказано в материале.

Уточняется, что премьер прибудет в Китай на рассвете 8 июля.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни и внимательно следить» за будущими шагами премьер-министра страны Виктора Орбана в рамках его «миротворческой миссии».

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