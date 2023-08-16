Суд в Новой Зеландии признал виновной женщину в убийстве трёх малолетних дочерей

В Новой Зеландии суд признал женщину виновной в убийстве трёх маленьких дочерей. Судья отверг позицию защиты обвиняемой, которая настаивала на признании её страдающей психическим заболеванием.

Речь идёт о 42-летней Лорен Дикасон, которая ранее призналась в убийстве двухлетних дочерей-близнецов Майи и Карлы и их шестилетней сестры Лианы, это произошло около двух лет назад, пишет Associated Press.

Женщина не признала себя виновной и утверждала, что в момент убийства страдала депрессией.

По информации Radio New Zealand, Дикасон является уроженкой ЮАР. Трагедия произошла спустя несколько недель после того, как семья переехала в Новую Зеландию.

Женщине грозит пожизненное тюремное заключение.