Суд в Новой Зеландии признал виновной женщину в убийстве трёх малолетних дочерей
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Речь идёт о 42-летней Лорен Дикасон, которая ранее призналась в убийстве двухлетних дочерей-близнецов Майи и Карлы и их шестилетней сестры Лианы, это произошло около двух лет назад, пишет Associated Press.
Женщина не признала себя виновной и утверждала, что в момент убийства страдала депрессией.
По информации Radio New Zealand, Дикасон является уроженкой ЮАР. Трагедия произошла спустя несколько недель после того, как семья переехала в Новую Зеландию.
Женщине грозит пожизненное тюремное заключение.