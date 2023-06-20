Пентагон: США изначально понимали, что контрнаступление Украины будет тяжёлым

Соединённые Штаты изначально понимали, что контрнаступление Украины будет тяжёлым. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Наши оценки изначально были довольно чёткие… Мы понимали, что это окажется тяжёлой битвой», — приводит РИА Новости её слова об оценках контрнаступления Украины.

Сингх подчеркнула, что у ВСУ «есть необходимые мощности для проведения» наступательных действий.

Ранее заместитель главы украинского Минобороны Анна Маляр признала, что в ходе контрнаступления Вооружённые силы Украины столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением».