Пентагон: США изначально понимали, что контрнаступление Украины будет тяжёлым
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«Наши оценки изначально были довольно чёткие… Мы понимали, что это окажется тяжёлой битвой», — приводит РИА Новости её слова об оценках контрнаступления Украины.
Сингх подчеркнула, что у ВСУ «есть необходимые мощности для проведения» наступательных действий.
Ранее заместитель главы украинского Минобороны Анна Маляр признала, что в ходе контрнаступления Вооружённые силы Украины столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением».