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Пентагон: США изначально понимали, что контрнаступление Украины будет тяжёлым

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Соединённые Штаты изначально понимали, что контрнаступление Украины будет тяжёлым. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Пентагон: США изначально понимали, что контрнаступление Украины будет тяжёлым
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Наши оценки изначально были довольно чёткие… Мы понимали, что это окажется тяжёлой битвой», — приводит РИА Новости её слова об оценках контрнаступления Украины.

Сингх подчеркнула, что у ВСУ «есть необходимые мощности для проведения» наступательных действий.

Ранее заместитель главы украинского Минобороны Анна Маляр признала, что в ходе контрнаступления Вооружённые силы Украины столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением».

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