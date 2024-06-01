Сборная Украины пропустила первый мяч на Евро-2024

Румыния повела в счёте в матче группового этапа чемпионата Европы с Украиной.

На 29-й минуте игры Николае Станчу открыл счёт.

Игра проходит в Мюнхене. Счёт 1:0 в пользу Румынии.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Главные фавориты турнира — сборные Англии и Франции. Составить им конкуренцию в борьбе за титул, по мнению экспертов, могут национальные команды Португалии, Германии и Испании.

Ранее сообщалось, что УАФ напечатала флаг Бельгии на форме Украины перед игрой с Румынией на Евро.