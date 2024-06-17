Кабмин увеличил размер прожиточного минимума на 2025 год

Правительство России увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как пишет РИА Новости, об этом он сказал на совещании с вице-премьерами.

«Теперь он (прожиточный минимум. — RT) будет определяться исходя из медианного дохода», — добавил Мишустин.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал RT заявление президента Владимира Путина о том, что индексацию минимального размера оплаты труда в России завяжут на общий рост зарплат в экономике.