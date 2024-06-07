Экономист объяснил планы завязать индексацию МРОТ на общий рост зарплат

Директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал RT заявление президента Владимира Путина о том, что индексацию минимального размера оплаты труда в России завяжут на общий рост зарплат в экономике.

«Это абсолютно социальная практика, о которой президент говорил уже неоднократно, мы конституционно являемся социально ориентированной страной, то есть на одном из первых мест у нас стоит социальная поддержка гражданского общества. То есть это в рамках того тренда, который был обозначен. И, в общем-то, здесь абсолютно нормальная реакция, и всё идёт так, как и запланировано», — подчеркнул собеседник RT.

Как объяснил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, скорее всего, это означает, что МРОТ законодательно привяжут к медианной зарплате по стране, которую считает Росстат.

«То есть МРОТ будет пересматриваться и повышаться в соответствии с динамикой этого показателя. Сейчас индексация МРОТ основывается на других показателях, таких как инфляция или прожиточный минимум», — напомнил эксперт.

Ранее Путин заявил, что индексацию МРОТ завяжут на общий рост зарплат в экономике.

Он уточнил, что с 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и превысит 22 тыс. рублей.