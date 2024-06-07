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Путин: индексацию МРОТ завяжут на общий рост зарплат в экономике

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Индексацию минимального размера оплаты труда в России завяжут на общий рост зарплат в экономике, сообщил президент страны Владимир Путин.
Путин: индексацию МРОТ завяжут на общий рост зарплат в экономике
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума. RT ведёт прямую трансляцию.

«Добавлю важное решение, которое касается индексации минимального размера оплаты труда. Он уже превышает прожиточный минимум... и в дальнейшем мы завяжем его индексацию на общий рост зарплат в экономике», — заявил Путин.

Он уточнил, что с 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и превысит 22 тыс. рублей.

Ранее Путин поручил к 2036 году снизить не более чем до двухкратного размера разрыв в обеспечении бюджета между десятью наиболее и десятью наименее обеспеченными регионами страны.

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