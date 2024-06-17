От «Юга» до «Севера»: бойцы трёх группировок войск ВС РФ улучшили положение в зоне СВО

Подразделения группировок войск «Восток» и «Запад» в течение прошедших суток заняли более выгодные рубежи в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. При этом бойцы группировок войск «Север», «Юг» и «Центр» улучшили тактическое положение. Также российские военные в общей сложности отразили пять контратак бригад ВСУ и уничтожили два склада с боеприпасами противника. Совокупные потери войск киевского режима за сутки составили до 1775 военнослужащих.

В течение прошедших суток подразделения группировки войск «Север», «Юг» и «Центр» улучшили положение по переднему краю. При этом подразделения группировки войск «Восток» и «Запад» заняли более выгодные рубежи. Это следует из сводки Минобороны России о ситуации в зоне СВО.

По данным ведомства, бойцы Северной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы (Харьковская область). Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты.

Потери противника за сутки составили до 300 военнослужащих, четыре пикапа, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО БМ-21 «Град».

В свою очередь, подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям 14, 43, 44, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Шийковка, Синьковка, Пески-Радьковские, Дружелюбовка (Харьковская область) и Невское (ЛНР).

ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Наряду с этим подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ вблизи н. п. Катериновка, Александро-Шультино и Горняк (ДНР).

Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортёра, три пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20 и 122-мм орудие Д-30. Также уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ.

Кроме того, бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 68-й егерской, 144-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны неподалёку от н. п. Воздвиженка, Камышевка, Новая Полтавка (ДНР) и отразили четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ.

Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley, боевая бронированная машина MaxxPro (США) и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушка «Рапира», боевая машина РСЗО БМ-21 «Град».

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В то же время подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах н. п. Великая Новосёлка (ДНР) и Варваровка (Запорожская область). Отразили две атаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 31-й бригады Нацгвардии.

ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab (Польша) и две 155-мм гаубицы FH-70 (Великобритания). Также уничтожено два полевых склада с боеприпасами ВСУ.

Вдобавок подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ возле н. п. Жеребянки и Нестерянка (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм гаубица Д-30.

Также в Минобороны РФ сообщили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 110 районах.

Средствами ПВО в течение суток сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.