RT в Telegram
Подпишись

От «Юга» до «Севера»: бойцы трёх группировок войск ВС РФ улучшили положение в зоне СВО

МО РФ: в течение суток уничтожено четыре склада с боеприпасами ВСУ

Короткая ссылка
Роман Шимаев
Подразделения группировок войск «Восток» и «Запад» в течение прошедших суток заняли более выгодные рубежи в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. При этом бойцы группировок войск «Север», «Юг» и «Центр» улучшили тактическое положение. Также российские военные в общей сложности отразили пять контратак бригад ВСУ и уничтожили два склада с боеприпасами противника. Совокупные потери войск киевского режима за сутки составили до 1775 военнослужащих.
От «Юга» до «Севера»: бойцы трёх группировок войск ВС РФ улучшили положение в зоне СВО
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

В течение прошедших суток подразделения группировки войск «Север», «Юг» и «Центр» улучшили положение по переднему краю. При этом подразделения группировки войск «Восток» и «Запад» заняли более выгодные рубежи. Это следует из сводки Минобороны России о ситуации в зоне СВО.

По данным ведомства, бойцы Северной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы (Харьковская область). Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты.

Потери противника за сутки составили до 300 военнослужащих, четыре пикапа, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО БМ-21 «Град».

В свою очередь, подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям 14, 43, 44, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Шийковка, Синьковка, Пески-Радьковские, Дружелюбовка (Харьковская область) и Невское (ЛНР).

Также по теме
«Не знаю, каким чудом я выжил»: боец с позывным Чех — о своём спасении из-под обстрела
Военный с позывным Чех рассказал военкору RT Александру Пискунову, как ему удалось спастись от обстрела. Бойцы нашли под развалинами...

ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Наряду с этим подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ вблизи н. п. Катериновка, Александро-Шультино и Горняк (ДНР).

Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортёра, три пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20 и 122-мм орудие Д-30. Также уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ.

Кроме того, бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 68-й егерской, 144-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны неподалёку от н. п. Воздвиженка, Камышевка, Новая Полтавка (ДНР) и отразили четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ.

Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley, боевая бронированная машина MaxxPro (США) и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушка «Рапира», боевая машина РСЗО БМ-21 «Град».

Также на russian.rt.com «Играем на струнах судьбы»: боец с позывным Пианист — о боевой работе под Стельмаховкой

В то же время подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах н. п. Великая Новосёлка (ДНР) и Варваровка (Запорожская область). Отразили две атаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 31-й бригады Нацгвардии.

ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab (Польша) и две 155-мм гаубицы FH-70 (Великобритания). Также уничтожено два полевых склада с боеприпасами ВСУ.

Вдобавок подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ возле н. п. Жеребянки и Нестерянка (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм гаубица Д-30.

Также в Минобороны РФ сообщили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 110 районах.

Средствами ПВО в течение суток сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Читайте самые последние новости и смотрите видео в нашей группе в ОК
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить