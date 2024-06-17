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Премьер Ибрагим: Малайзия скоро начнёт процесс вступления в БРИКС

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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что страна скоро начнёт официальный процесс вступления в БРИКС.
Премьер Ибрагим: Малайзия скоро начнёт процесс вступления в БРИКС
  • globallookpress.com
  • © Marcus Brandt/dpa

Об этом сообщает китайский портал «Гуаньча».

«Мы приняли решение [по этому вопросу]. Мы скоро начнём проходить официальные процедуры», — сказал он.

Ибрагим добавил, что сейчас Малайзия ждёт финальных результатов, ответа от правительства Южно-Африканской Республики.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция желает присоединиться к БРИКС — это будет обсуждаться на встрече в Нижнем Новгороде.

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