Премьер Ибрагим: Малайзия скоро начнёт процесс вступления в БРИКС
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Об этом сообщает китайский портал «Гуаньча».
«Мы приняли решение [по этому вопросу]. Мы скоро начнём проходить официальные процедуры», — сказал он.
Ибрагим добавил, что сейчас Малайзия ждёт финальных результатов, ответа от правительства Южно-Африканской Республики.
Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция желает присоединиться к БРИКС — это будет обсуждаться на встрече в Нижнем Новгороде.