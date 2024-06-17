Спецслужбы ликвидировали сеть пропагандистов ИГ в Испании

В Испании ликвидировали сеть пропагандистов ИГ*, призывавших атаковать футбольный клуб «Реал Мадрид».

Об этом пишет газета El Confidencial.

По информации издания, фонд I'lam, один из крупнейших пропагандистских центров, связанных с ИГ, ликвидировали представители Службы разведки Гражданской гвардии Испании, Европола и ФБР.

В пропагандистских материалах фонда содержались призывы атаковать автобус мадридского «Реала». Также пропагандисты подстрекали людей напасть на стадион «Сантьяго Бернабеу» в испанской столице.

Во время расследования удалось задержать девять человек, причастных к деятельности фонда I'lam.

Ранее боевики ИГ убили пятерых военных в Ираке.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.