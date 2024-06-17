Спецслужбы ликвидировали сеть пропагандистов ИГ в Испании
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Об этом пишет газета El Confidencial.
По информации издания, фонд I'lam, один из крупнейших пропагандистских центров, связанных с ИГ, ликвидировали представители Службы разведки Гражданской гвардии Испании, Европола и ФБР.
В пропагандистских материалах фонда содержались призывы атаковать автобус мадридского «Реала». Также пропагандисты подстрекали людей напасть на стадион «Сантьяго Бернабеу» в испанской столице.
Во время расследования удалось задержать девять человек, причастных к деятельности фонда I'lam.
Ранее боевики ИГ убили пятерых военных в Ираке.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.