Песков усомнился в версии о причастности проукраинского бизнесмена к подрыву «Северных потоков»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков усомнился в версии о причастности проукраинского предпринимателя к подрыву «Северных потоков».

«С трудом в это верится, слишком сложная задача», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что подобная задача могла быть по плечу лишь хорошо обученной государственной спецслужбе.

По его словам, Москва продолжает требовать прозрачного расследования.

Песков также заявил, что расследование диверсии на «Северных потоках» нельзя спускать на тормозах.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что ЦРУ летом прошлого года предупреждало коллег из Европы, что украинские граждане могут готовить теракт на «Северных потоках».

Die Zeit писала, что следствие ФРГ считает украинцев причастными к подрывам «Северных потоков».