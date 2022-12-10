Посольство: новые санкции США в отношении России нацелены на очернение «неугодных»
Об этом заявило посольство России в Вашингтоне.
«В очередной раз отмечаем, как Вашингтон использует правочеловеческую «ширму», чтобы заставить другие государства скорректировать свою внешнеполитическую линию под якобы единственно верные лекала коллективного Запада», — приводит слова заявления ТАСС.
Ранее Белый дом объявил о введении Вашингтоном санкций в отношении ВКС России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны России по обвинению в «закупке беспилотников у Ирана».
Кроме того, США ввели санкции против председателя ЦИК России Эллы Памфиловой и некоторых других членов избирательной комиссии.