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Посольство: новые санкции США в отношении России нацелены на очернение «неугодных»

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Новые санкции, введённые Вашингтоном против Москвы, нацелены на очернение американской стороной «неугодных» ей людей и проведение искусственных разделительных линий.

Об этом заявило посольство России в Вашингтоне.

«В очередной раз отмечаем, как Вашингтон использует правочеловеческую «ширму», чтобы заставить другие государства скорректировать свою внешнеполитическую линию под якобы единственно верные лекала коллективного Запада», — приводит слова заявления ТАСС.

Ранее Белый дом объявил о введении Вашингтоном санкций в отношении ВКС России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны России по обвинению в «закупке беспилотников у Ирана».

Кроме того, США ввели санкции против председателя ЦИК России Эллы Памфиловой и некоторых других членов избирательной комиссии.

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