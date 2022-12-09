США вводят санкции против ВКС России и центра беспилотной авиации Минобороны

Белый дом объявил о введении Вашингтоном санкций в отношении ВКС России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны России по обвинению в «закупке беспилотников у Ирана».

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

По его словам, санкции введены в отношении трёх российских организаций. Название третьей организации не указывается.

Ранее в Кремле заявили, что не знают, откуда в СМИ появилась информация о якобы договорённости между Тегераном и Москвой по производству на территории России иранских беспилотных летательных аппаратов.

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что Тегеран не получил от Киева доказательств использования на Украине произведённых в Иране беспилотников.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал сообщения об использовании Россией иранских беспилотников на Украине фейками.