Глава МИД: Сербия и Италия договорились развивать политические и экономические отношения

Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич после встречи с главой МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Белград выступает за большее присутствие Рима в Балканском регионе. Об этом пишет ТАСС.

«Сербия выступает за большее присутствие Италии в регионе и готова к дальнейшему развитию отношений между двумя странами... Визит Таяни является сильным импульсом для развития двусторонних отношений», — цитирует агентство Дачича.

Таяни также подчеркнул необходимость углубления диалога со странами Западных Балкан на фоне евроинтеграции региона. Он отметил, что стороны обсуждали проведение бизнес-форума в Белграде, в рамках которого могли бы встретиться сербские и итальянские компании.

Глава МИД Италии также заявил, что ценит конструктивный настрой, который Сербия показала в Брюсселе на переговорах с Приштиной.

20 ноября президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «ТВ Прва» заявил, что считает правильным решение не вводить антироссийские санкции.