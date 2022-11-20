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Вучич назвал правильным решение не вводить санкции против России

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Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «ТВ Прва» заявил, что считает правильным решение не вводить антироссийские санкции.
Вучич назвал правильным решение не вводить санкции против России
  • Gettyimages.ru

«Мне каждый день говорят, какой это ущерб для Сербии, что мы не ввели санкции... Это решение наших государственных органов, хорошо продуманное решение, это наша политика», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Вучич напомнил о позиции Белграда по осуждению «нападения на независимое государство» в соответствии с нормами международного права.

31 октября российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко выразил мнение, что новый состав сербского правительства во главе с премьером Аной Брнабич продолжит отказываться от введения антироссийских санкций, а Вучич назвал новый кабмин «правительством преемственности».

Президент также подчеркнул, что Белград рассчитывает выдержать давление извне.

Газета Die Welt со ссылкой на представителя властей в Берлине сообщала, что Германия требует от Сербии сделать выбор между Евросоюзом и Россией.

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