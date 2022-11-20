Вучич назвал правильным решение не вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «ТВ Прва» заявил, что считает правильным решение не вводить антироссийские санкции.

«Мне каждый день говорят, какой это ущерб для Сербии, что мы не ввели санкции... Это решение наших государственных органов, хорошо продуманное решение, это наша политика», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Вучич напомнил о позиции Белграда по осуждению «нападения на независимое государство» в соответствии с нормами международного права.

31 октября российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко выразил мнение, что новый состав сербского правительства во главе с премьером Аной Брнабич продолжит отказываться от введения антироссийских санкций, а Вучич назвал новый кабмин «правительством преемственности».

Президент также подчеркнул, что Белград рассчитывает выдержать давление извне.

Газета Die Welt со ссылкой на представителя властей в Берлине сообщала, что Германия требует от Сербии сделать выбор между Евросоюзом и Россией.