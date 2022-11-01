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Welt: Германия требует от Сербии сделать выбор между Евросоюзом и Россией

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Федеральное правительство Германии настаивает на том, чтобы Сербия сделала выбор между движением в Евросоюз и партнёрством с Россией, пишет Die Welt со ссылкой на представителя властей в Берлине.
Welt: Германия требует от Сербии сделать выбор между Евросоюзом и Россией
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Необходимость решения становится всё более острой ввиду геополитических событий», — сказал собеседник газеты.

Уточняется, что ФРГ была удивлена и разочарована решением Белграда продолжать углубление сотрудничества с Москвой, так как это не согласуется с курсом ЕС по введению антироссийских санкций.

По словам немецкой стороны, президенту Сербии Александру Вучичу со временем будет всё неудобнее «сидеть на заборе», поэтому ему придётся сделать выбор.

31 октября российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко выразил мнение, что новый состав сербского правительства во главе с премьером Аной Брнабич продолжит отказываться от введения антироссийских санкций, а Вучич назвал новый кабмин «правительством преемственности».

Президент также подчеркнул, что Белград рассчитывает выдержать давление извне.

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