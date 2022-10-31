Посол: новый кабмин Сербии продолжит отказываться от антироссийских санкций

Новый состав правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич продолжит отказываться от введения антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Президент Сербии Александр Вучич назвал новый кабмин «правительством преемственности», которое продолжит нынешний политический и экономический курс Белграда. Это подтверждают выступление премьера Аны Брнабич и дебаты в парламенте, заявления вновь назначенных министров», — отметил он.

В российском посольстве исходят из того, что «линия на неприятие антироссийских рестрикций» властями Сербии сохраняется, отметил Боцан-Харченко.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил о намерении России продолжать углубление сотрудничества с Сербией.

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать давление.

Он подчеркнул, что Белград рассчитывает выдержать давление извне.