Посол: новый кабмин Сербии продолжит отказываться от антироссийских санкций
- Gettyimages.ru
«Президент Сербии Александр Вучич назвал новый кабмин «правительством преемственности», которое продолжит нынешний политический и экономический курс Белграда. Это подтверждают выступление премьера Аны Брнабич и дебаты в парламенте, заявления вновь назначенных министров», — отметил он.
В российском посольстве исходят из того, что «линия на неприятие антироссийских рестрикций» властями Сербии сохраняется, отметил Боцан-Харченко.
Российский лидер Владимир Путин ранее заявил о намерении России продолжать углубление сотрудничества с Сербией.
Сербский лидер Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать давление.
Он подчеркнул, что Белград рассчитывает выдержать давление извне.