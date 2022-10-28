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Глава ЕК рекомендовала Сербии привести внешнюю политику в соответствие с курсом ЕС

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала Сербии как стране-кандидату на членство в ЕС привести свою внешнюю политику в соответствие с внешней политикой сообщества.
Глава ЕК рекомендовала Сербии привести внешнюю политику в соответствие с курсом ЕС
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

«Важно приведение в соответствие внешней политики и политики безопасности с нашей внешней политикой, потому что присоединение к ЕС означает разделение наших ценностей и движение в одном направлении», — цитирует её ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил о намерении России продолжать углубление сотрудничества с Сербией.

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать давление.

Он подчеркнул, что Белград рассчитывает выдержать давление извне.

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