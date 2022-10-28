Глава ЕК рекомендовала Сербии привести внешнюю политику в соответствие с курсом ЕС
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«Важно приведение в соответствие внешней политики и политики безопасности с нашей внешней политикой, потому что присоединение к ЕС означает разделение наших ценностей и движение в одном направлении», — цитирует её ТАСС.
Российский лидер Владимир Путин ранее заявил о намерении России продолжать углубление сотрудничества с Сербией.
Сербский лидер Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать давление.
Он подчеркнул, что Белград рассчитывает выдержать давление извне.