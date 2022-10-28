Глава ЕК рекомендовала Сербии привести внешнюю политику в соответствие с курсом ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала Сербии как стране-кандидату на членство в ЕС привести свою внешнюю политику в соответствие с внешней политикой сообщества.

«Важно приведение в соответствие внешней политики и политики безопасности с нашей внешней политикой, потому что присоединение к ЕС означает разделение наших ценностей и движение в одном направлении», — цитирует её ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил о намерении России продолжать углубление сотрудничества с Сербией.

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать давление.

Он подчеркнул, что Белград рассчитывает выдержать давление извне.