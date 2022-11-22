В Meta опровергли слухи об уходе Цукерберга с поста главы компании

Представитель компании Meta* Энди Стоун опроверг информацию в СМИ об уходе Марка Цукерберга с поста руководителя компании.

«Это ложь», — написал он в своём Twitter.

Ранее издание The Leak опубликовало материал, в котором говорилось о намерениях Цукерберга уйти в отставку в 2023 году.

В апреле 2022 года Россия включила соучредителя и главу совета директоров Марка Цукерберга в санкционный список.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.