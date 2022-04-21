Россия включила Марка Цукерберга в ответный санкционный список

В новый санкционный список России включён Марк Цукерберг. В МИД России заявили, что в стоп-лист вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих «русофобскую повестку дня».