Россия включила Марка Цукерберга в ответный санкционный список

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В новый санкционный список России включён Марк Цукерберг. В МИД России заявили, что в стоп-лист вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих «русофобскую повестку дня».

«Марк Цукерберг (Mark Elliot Zuckerberg) — соучредитель и глава совета директоров компании Meta* (бывшей Facebook**)», — указано в списке на сайте МИД России.

Россия также ввела санкции в отношении вице-президента США Камалы Харрис.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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