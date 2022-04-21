Россия включила Марка Цукерберга в ответный санкционный список
«Марк Цукерберг (Mark Elliot Zuckerberg) — соучредитель и глава совета директоров компании Meta* (бывшей Facebook**)», — указано в списке на сайте МИД России.
Россия также ввела санкции в отношении вице-президента США Камалы Харрис.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.