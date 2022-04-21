Россия ввела санкции против вице-президента США Харрис
- РИА Новости
«В стоп-лист вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруги ряда высокопоставленных чиновников», — говорится в сообщении.
Указанным в санкционном списке лицам запрещается въезд в Россию на бессрочной основе.
Также санкции вводятся в отношении официального представителя Министерства обороны США Джона Кирби и представителя Госдепа Неда Прайса.
Ранее МИД России внёс 398 конгрессменов США в чёрный список.