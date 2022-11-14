Песков назвал печальным консенсус внутри истеблишмента США о русофобской линии

Для России печален общий консенсус внутри американского истеблишмента в части продолжения «нелогичной оголтелой русофобской линии» после промежуточных выборов в конгресс США, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Для России печален, к сожалению, общий консенсус внутри американского истеблишмента о продолжении нелогичной оголтелой русофобской линии. Вот эта тенденция — она действительно печальна», — сказал представитель Кремля.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на оценки CNN, Демократическая партия получает 50 мест в сенате и контроль над верхней палатой конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в Неваде.

Такой исход возможен, потому что палату, в которой 100 мест, возглавляет вице-президент, демократ Камала Харрис.

В палате представителей республиканцы пока что набрали 211 мест. У их оппонентов 202 места.