Песков назвал печальным консенсус внутри истеблишмента США о русофобской линии
- РИА Новости
«Для России печален, к сожалению, общий консенсус внутри американского истеблишмента о продолжении нелогичной оголтелой русофобской линии. Вот эта тенденция — она действительно печальна», — сказал представитель Кремля.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на оценки CNN, Демократическая партия получает 50 мест в сенате и контроль над верхней палатой конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в Неваде.
Такой исход возможен, потому что палату, в которой 100 мест, возглавляет вице-президент, демократ Камала Харрис.
В палате представителей республиканцы пока что набрали 211 мест. У их оппонентов 202 места.