Соучредитель Twitter Дорси сохранил долю в компании

Соучредитель и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси сохранил долю в компании после её покупки Илоном Маском.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на внутренние документы компании, Маск привлёк к работе в Twitter более 50 сотрудников из своего другого предприятия — производителя электрокаров Tesla.

Как стало известно ранее, Илон Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании.

Бизнесмен заявил, что Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями.