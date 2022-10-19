Небензя назвал Косово главной угрозой безопасности на Балканах
«Косово остаётся главным очагом напряженности на Балканах, подрывающим усилия по поддержанию мира и стабильности в регионе», — приводит ТАСС слова Небензи в ходе выступления в Совете Безопасности всемирной организации.
Он отметил, что ситуация требует пристального внимания международного сообщества и СБ ООН.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Запада предложили Белграду ускоренное вступление в ЕС взамен на приём самопровозглашённой республики Косово в ООН.