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Небензя назвал Косово главной угрозой безопасности на Балканах

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Ситуация вокруг самопровозглашённой республики Косово остаётся главной проблемой в сфере безопасности на Балканах, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Косово остаётся главным очагом напряженности на Балканах, подрывающим усилия по поддержанию мира и стабильности в регионе», — приводит ТАСС слова Небензи в ходе выступления в Совете Безопасности всемирной организации.

Он отметил, что ситуация требует пристального внимания международного сообщества и СБ ООН.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Запада предложили Белграду ускоренное вступление в ЕС взамен на приём самопровозглашённой республики Косово в ООН.

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