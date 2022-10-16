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Патриарх Кирилл выразил соболезнования президенту Турции в связи с трагедией на шахте

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и семьям погибших и пострадавших в связи с аварией на угольной шахте на севере Турции.
Патриарх Кирилл выразил соболезнования президенту Турции в связи с трагедией на шахте
  • РИА Новости

«С большой скорбью узнал об аварии на угольной шахте, произошедшей на севере Турции в провинции Бартын и повлёкшей гибель многих людей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Патриарх пожелал раненым скорейшего выздоровления, а тем, кто трудится над разбором завалов, — мужества и крепости сил.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли 40 человек.

Президент России Владимир Путин выразил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с аварией на угольной шахте.

15 октября Эрдоган заявил о начале расследования взрыва на шахте в Турции.

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