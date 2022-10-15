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Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с аварией на угольной шахте

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Президент России Владимир Путин выразил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с аварией на угольной шахте, в результате которой десятки человек погибли.
Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с аварией на угольной шахте
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что как минимум 28 человек погибли при взрыве на угольной шахте, расположенной на севере Турции. Ещё 11 человек госпитализированы. Как сообщают СМИ со ссылкой на турецких чиновников, ЧП произошло вечером 14 октября в шахте на глубине около 300 м. В момент инцидента на объекте находились более 100 шахтёров, более половины из них удалось эвакуировать.

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