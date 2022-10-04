Разведчик Остин: США следят за российскими позициями и передают данные Украине

Соединённые Штаты следят за российскими позициями и передают эту информацию Украине, заявил в интервью Spiegel эксперт-разведчик Грег Остин.

«Я уверен, что происходит обмен большим количеством информации. Несомненно, что США очень подробно следят за российскими позициями и регулярно передают эти данные Украине», — заявил Остин.

По его словам, секретные данные Киеву также предоставляют страны Балтии, Польша и Великобритания.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты фактически стали стороной конфликта на Украине.

8 сентября президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

Также пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $1,1 млрд. В том числе он будет включать 18 РСЗО HIMARS.