Разведчик Остин: США следят за российскими позициями и передают данные Украине
«Я уверен, что происходит обмен большим количеством информации. Несомненно, что США очень подробно следят за российскими позициями и регулярно передают эти данные Украине», — заявил Остин.
По его словам, секретные данные Киеву также предоставляют страны Балтии, Польша и Великобритания.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты фактически стали стороной конфликта на Украине.
8 сентября президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.
Также пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $1,1 млрд. В том числе он будет включать 18 РСЗО HIMARS.