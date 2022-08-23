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Представитель МИД Китая напомнил о словах Ленина про демократию

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Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь поделился в своём Twitter словами Владимира Ленина, который охарактеризовал демократизм капиталистического общества как политический строй для богатого и ничтожного меньшинства.
Представитель МИД Китая напомнил о словах Ленина про демократию
  • AP

«Вот что такое демократия на Западе», — говорится в подписи к цитате, которой поделился дипломат.

Ранее Чжао Лицзянь опубликовал карту американских военных объектов, расположенных в Азиатском регионе.

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