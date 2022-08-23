Представитель МИД Китая напомнил о словах Ленина про демократию

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь поделился в своём Twitter словами Владимира Ленина, который охарактеризовал демократизм капиталистического общества как политический строй для богатого и ничтожного меньшинства.

AP

«Вот что такое демократия на Западе», — говорится в подписи к цитате, которой поделился дипломат. Ранее Чжао Лицзянь опубликовал карту американских военных объектов, расположенных в Азиатском регионе.